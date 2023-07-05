5 июля, 13:22

Совфед обязал самозанятых указывать фамилию при рекламе их товаров онлайн

Это позволит не только регламентировать правила предоставления рекламных услуг, но и обеспечить защиту прав граждан как потребителей на получение необходимой и достоверной информации о продавце, говорится в пояснительной записке законопроекта

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому самозанятые теперь должны указывать свои данные при онлайн-рекламе собственных товаров.

"Документ закрепляет за физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", обязанность по указанию своих сведений как продавцов в рекламе товаров при дистанционном способе их продажи, а именно фамилии, имени, отчества, ИНН", - говорится в пояснительной записке.

Как подчеркивается в сопроводительных материалах, это позволит не только регламентировать правила предоставления рекламных услуг в отношении самозанятых, в особенности на площадках агрегаторов и маркетплейсов, но и обеспечить защиту прав граждан как потребителей на получение необходимой и достоверной информации о продавце.

На сегодняшний день на продавцов-самозанятых не распространяется обязанность указывать сведения о себе при продаже собственных товаров на маркетплейсах, что "препятствует реализации потребителями в полной мере своего законного права на получение необходимой и достоверной информации о продавце".

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. 

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