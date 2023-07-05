Чернышов представил во МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку его выдвижения

Делегаты конференции Московского городского отделения ЛДПР 21 июня большинством голосов выдвинули вице-спикера Госдумы кандидатом на выборах мэра города

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов представил в Мосгоризбирком (МГИК) 112 подписей муниципальных депутатов и документы, необходимые для регистрации кандидатом на должность мэра Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Чернышов предоставил подписи 112 муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения, а также первый финансовый отчет, заявление об отсутствии у него иностранных счетов и другие документы.

Делегаты конференции Московского городского отделения ЛДПР 21 июня большинством голосов выдвинули Чернышова кандидатом на выборах мэра столицы. Он передал 23 июня в Мосгоризбирком заявление о своем согласии баллотироваться.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Мосгоризбиркома, в столичные мэры выдвинуты уже 12 человек. Выдвижение кандидатов продолжается до 6 июля.

Кандидаты на должность мэра Москвы выдвигаются политическими партиями, имеющими право участвовать в выборах, или их региональными отделениями, а также в порядке самовыдвижения. Каждому претенденту необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать в свою поддержку 6% (или 110) подписей руководителей муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления (не менее чем в трех четвертях муниципальных образований).