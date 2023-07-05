Выборы в Херсонской области в сентябре пройдут в течение трех дней

В администрации региона сообщили, что область уже практически готова к проведению выборов, оснований для переноса нет

ГЕНИЧЕСК, 5 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Херсонской области приняла решение о проведении выборов в сентябре в течение трех дней. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

Ранее в соседней Запорожской области также сообщили о решении проводить выборы в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября.

"Принято решение, что выборы будут проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября 2023 года", - приводятся в сообщении слова главы избирательной комиссии области Марины Захаровой.

В сообщении отмечается, что Херсонская область уже практически готова к проведению сентябрьских выборов, оснований для переноса нет. Уточняется, что "принят ряд документов, которые регулируют законность проведения избирательного процесса, календарный план работы, а также нормативные документы, касающиеся порядка участия политических партий и регистрации кандидатов в муниципалитетах".

"В избирательной комиссии пока не начал работать информационный центр, в который жители региона смогут обратиться с интересующими их вопросами о выборах. Однако создание информационного центра планируется", - говорится в сообщении.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.