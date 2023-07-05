Глава Феодосии подал в отставку

Владимиру Попенкову ранее был объявлен выговор

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Глава крымского курортного города Феодосии Владимир Попенков подал в отставку по собственному желанию, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Глава администрации города Феодосии Владимир Владимирович Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов.

В мае Аксенов сообщал, что по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым Попенкову был объявлен выговор. Тогда же выговор был объявлен министру ЖКХ Крыма Сергею Донцу.

Попенков был назначен главой администрации Феодосии в декабре 2022 года. До этого он занимал должность первого заместителя главы администрации города.