Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Стороны также подняли несколько актуальных вопросов двусторонней повестки

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по международной и региональной проблематике с акцентом на положение дел в зоне палестино-израильского конфликта", - сообщили в министерстве по итогам встречи.

Стороны также обсудили несколько актуальных вопросов двусторонней повестки, добавили в МИД РФ. Встреча прошла по просьбе посла Израиля.

Ранее в среду израильские военные завершили вывод подразделений из лагеря палестинских беженцев в Дженине после завершения продолжавшейся два дня контртеррористической операции в этом палестинском городе на Западном берегу.

Израильские силы в ночь на понедельник начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. Во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что за два дня операции военные положили конец "производственной площадке терроризма" в этом палестинском городе. В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня. Тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц. Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах Израиля.