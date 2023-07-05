Богданов обсудил с послом Ливии участие главы президентского совета в саммите РФ - Африка

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил на встрече с послом Ливии в Москве Мухаммедом Маграви предстоящее участие председателя Президентского совета страны Мухаммеда аль-Менфи во втором саммите Россия - Африка.

"Отдельно были рассмотрены практические вопросы обеспечения благоприятных условий для деятельности российского посольства, возобновившего свою работу в Триполи, и предстоящего участия председателя Президентского совета Ливии Мухаммеда аль-Менфи во втором саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге в июле 2023 года", - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, отметили в российском дипведомстве. "Особое внимание было уделено проблематике урегулирования ситуации в Ливии и вокруг нее с опорой на достижение общеливийского консенсуса в интересах укрепления единства, территориальной целостности и суверенитета ливийского государства", - добавили в министерстве.

Встреча прошла по просьбе посла Ливии.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".