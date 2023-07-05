Замглавы МИД РФ обсудил с послом ЮАР подготовку к саммиту Россия - Африка

Стороны также затронули вопросы российско-южноафриканского стратегического партнерства

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол ЮАР в Москве Мзувукиле Джефф Макетуку обсудили в среду на встрече подготовку к проведению в июле второго саммита Россия - Африка.

"Были затронуты также вопросы подготовки к проведению в Санкт-Петербурге в июле второго саммита Россия-Африка", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД РФ также сообщили, что в ходе беседы были рассмотрены задачи дальнейшего развития российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей. "При этом был подтвержден настрой Москвы и Претории на углубление координации действий в ООН, БРИКС и Группе двадцати", - добавили в министерстве.

Встреча состоялась по просьбе посла Южно-Африканской Республики.