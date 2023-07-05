Советник Пушилина заявил о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

По словам Яна Гагина, украинские военные отказываются идти в "мясные штурмы"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Случаи массового дезертирства и отказы военнослужащих идти в "мясные" штурмы фиксируются в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Ян Гагин, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина.

"Я бы хотел сказать о тенденциях массового дезертирства и отказа от походов в "мясные" штурмы. Вот свежий пример. Украинская 28-я механизированная бригада, второй батальон, четвертая группа полностью не вышла на штурмовые мероприятия, мотивируя тем, что практически вся техника дала отказ. То есть это и боевые машины пехоты и бронетранспортеры, в том числе, кстати, и американские. Сейчас это нам стало известно из радиоперехватов, это информация внутренняя украинская. <…> На мой взгляд, это просто саботаж из страха попасть в мясорубку", - сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, участившиеся на линии фронта "мясные" штурмы со стороны ВСУ связаны с приближающимся саммитом НАТО и желанием Киева предоставить зримые результаты к его началу.

"Украинские военнослужащие стали понимать, что ими просто затыкают дыры. Дело в том, что из этих так называемых мясных штурмов, как сами украинцы их и называют, живыми выходят около 15% военнослужащих, иногда и того меньше, потому что они идут на уже пристреленные позиции, которые штурмовали еще несколько часов их предшественники и погибли", - пояснил Гагин.

Несмотря на это украинское командование продолжает бросать силы в те места, где гибнет большая часть военнослужащих и техники, заключил он.