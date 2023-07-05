"Единая Россия" выдвинула на муниципальные выборы в Новой Москве более 160 кандидатов

Выборы в столице пройдут 8-10 сентября

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московское городское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло 162 кандидата в советы муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы. Предложение было озвучено в среду на заседании местного политсовета окружного отделения партии.

"На заседании политсовета местного отделения партии "Единая Россия" ТиНАО города Москвы единороссы выдвинули от партии 162 кандидата в советы депутатов округа. <...> Напомним, выборы в столице пройдут 8-10 сентября", - сообщается в телеграм-канале отделения.

Как сообщила исполнительный секретарь отделения "Единой России" ТиНАО Татьяна Щербачева, чьи слова приводятся в публикации, кандидаты выдвинуты на все мандаты в 12 поселениях Троицкого и Новомосковского административных округов и городском округе Щербинка. "Все наши кандидаты прошли предварительное голосование и готовы к предстоящим выборам", - сказала она.