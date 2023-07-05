Небензя заявил, что Россия предпринимает все меры для защиты детей при проведении СВО

Москвы открыта к взаимодействию с ООН по этому вопросу, отметил постоянный представитель РФ при всемирной организации

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Россия предпринимает все системные меры, чтобы в ходе специальной военной операции обеспечить защиту детей и не допустить разрушения больниц и школ. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу детей в вооруженных конфликтах постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Вне зависимости от каких бы то ни было докладов Российская Федерация подтверждает свою неизменную приверженность защите детей в вооруженном конфликте, в частности, в ходе проведения СВО. Мы предпринимаем все системные меры для предотвращения гибели детей и повреждения госпиталей и школ. Россия демонстрирует все это время открытость к взаимодействию с ООН по данному вопросу, в частности, со спецпредставителем генерального секретаря по детям в вооруженных конфликтах", - сказал он.

На прошлой неделе ООН представила от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша доклад о детях в вооруженных конфликтах, в том числе на Украине. В нем Россия была внесена в список стран, якобы совершающих преступления против детей, а Украина - нет, хотя в докладе была приведена информация о гибели детей в результате действий украинских военных.