Небензя заявил, что украинские военные пытали и истязали детей в Донбассе

По словам постоянного представителя РФ при ООН, "в одной из школ города Лисичанска ЛНР бойцы из печально известного добровольческого отряда "Торнадо" обустроили настоящую пыточную"

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие из нацбатальонов "Торнадо" и "Айдар" (организация признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации) занимались пытками и издевательствами над детьми в Донбассе. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу детей в вооруженных конфликтах постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Жестокость преступников киевского режима поражает воображение, - сказал он. - В одной из школ города Лисичанска ЛНР бойцы из печально известного добровольческого отряда "Торнадо" обустроили настоящую пыточную. Детей истязали и насиловали, все это снимали на видео. В городе с мирным названием Счастье ЛНР при участии директора одного из лицеев был организован подвоз девушек-сирот батальону "Айдар" для издевательств и удовлетворения сексуальных потребностей".

"С февраля 2022 года территории ДНР и ЛНР подвергались обстрелам со стороны ВСУ свыше 19 тыс. раз, - добавил Небензя. - Погибли свыше 5 тыс. мирных жителей, включая 200 детей, несколько тысяч человек, в том числе 300 детей, получили ранения. В Донбассе разрушено и повреждено около 600 образовательных и свыше 150 медицинских учреждений, зафиксированы факты гибели и нанесения тяжких телесных повреждений детям в Запорожской, Херсонской, а также Белгородской, Брянской и Курской областях в результате обстрелов ВСУ".