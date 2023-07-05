РФ будет представлять в Регистр вооружений ООН сведения о боевых беспилотных вертолетах

В перечень ранее входили боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и боевые беспилотные летательные аппараты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Боевые беспилотные винтокрылые летательные аппараты включены в перечень обычных вооружений, сведения о которых представляет РФ в соответствующий Регистр ООН. Постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее в соответствующий перечень входили боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и боевые беспилотные летательные аппараты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки.

Теперь в него внесены беспилотные винтокрылые летательные аппараты, которые применяются "для поражения целей путем использования управляемого или неуправляемого противотанкового оружия, оружия класса "воздух-поверхность", "воздух-подводная лодка" или "воздух-воздух" и оборудованные комплексной системой управления огнем и наведения этого оружия".