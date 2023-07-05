5 июля, 17:31

РФ будет представлять в Регистр вооружений ООН сведения о боевых беспилотных вертолетах

В перечень ранее входили боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и боевые беспилотные летательные аппараты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Боевые беспилотные винтокрылые летательные аппараты включены в перечень обычных вооружений, сведения о которых представляет РФ в соответствующий Регистр ООН. Постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее в соответствующий перечень входили боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и боевые беспилотные летательные аппараты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки.

Теперь в него внесены беспилотные винтокрылые летательные аппараты, которые применяются "для поражения целей путем использования управляемого или неуправляемого противотанкового оружия, оружия класса "воздух-поверхность", "воздух-подводная лодка" или "воздух-воздух" и оборудованные комплексной системой управления огнем и наведения этого оружия". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация