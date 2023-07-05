В Госдуму внесли проект, снимающий с бойцов СВО "ценз оседлости" для выдвижения в сенаторы

Согласно документу, участники спецоперации смогут стать кандидатами для наделения полномочиями сенатора РФ вне зависимости от места постоянного проживания

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект, который снимает с участников специальной военной операции "ценз оседлости", чтобы они получили возможность стать сенаторами. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон "О порядке формирования Совета Федерации". В пояснительной записке отмечается, что в соответствии с действующим законодательством кандидатом для наделения полномочиями сенатора РФ (представителя от субъекта РФ) может быть гражданин России, постоянно проживающий на территории этого субъекта в течение пяти лет до выдвижения кандидатом в сенаторы либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих выдвижению. "Однако для отдельных категорий лиц предусмотрено исключение, освобождающее их от так называемого ценза оседлости", - подчеркивается в документе.

"Предлагается распространить данное исключение на лиц, призванных <…> на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации или проходящих (проходивших) военную службу по контракту <…> и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции либо заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, согласно законопроекту, участники СВО смогут стать кандидатами для наделения полномочиями сенатора РФ вне зависимости от места постоянного проживания.