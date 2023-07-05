Пушилин заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам согласуются странами НАТО

По словам врио главы ДНР, в числе этих объектов администрация Волновахи и соцучреждения Макеевки

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Все точки нанесения ударов ВСУ ракетами западного производства по гражданским объектам, в числе которых администрация Волновахи и соцучреждения Макеевки, согласуются представителями стран НАТО. Об этом сообщил в эфире телеканале "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Это все страны НАТО. С учетом того, что это высокоточное, дорогостоящее оружие, по нашей информации, все точки нанесения ударов данным вооружением согласовываются как раз представителями стран НАТО. Соответственно, это [делается] абсолютно умышленно, с пониманием, что там за объекты", - сказал Пушилин.

Ранее в среду во время обстрелов со стороны ВСУ Петровского и Кировского районов Донецка пострадали шесть человек, а при ракетном ударе по администрации Волновахи трое сотрудников мэрии получили незначительные травмы, но отказались от госпитализации.

"Эти удары требуют спутникового подтверждения. Группировка спутников достаточно серьезная там, то есть это осознанный обстрел гражданских объектов с согласования западных стран" - добавил Пушилин.