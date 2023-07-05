Депутат Гусев предложил учитывать специальность призывников при их зачислении в армию

Парламентарий привел в пример киберспортсменов, которые обладают навыками управления дистанционными объектами

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") предложил министру оборону Сергею Шойгу учитывать гражданскую специальность и навыки призывников во время их распределения в подразделения Вооруженных сил РФ. Письмо на имя министра есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Сергей Кожугетович, рассмотреть возможность проводить определение рода войск, в которые будет направлен призывник, учитывать его специальность и профессиональный опыт", - написал Гусев.

Он привел в пример киберспортсменов, которые обладают навыками управления дистанционными объектами, что позволяет им быстро освоить управление беспилотными летательными аппаратами и другими механизмами.

"Считаю, что при призыве в армию России необходимо учитывать гражданскую специальность и навыки призывников. Если призывник, к примеру, биолог, его нужно направлять в войска химико-биологической защиты и так далее. Только по основной специальности будущий призывник будет максимально полезен для нашей армии", - добавил Гусев.