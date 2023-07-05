В Харьковской области сообщили о контроле России над порядка 25 населенными пунктами

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев обратил внимание на то, что с точностью называть число освобожденных территорий достаточно сложно, поскольку они находятся в так называемой "серой зоне"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на текущий момент контролируют порядка 25 населенных пунктов в Харьковской области, заявил в среду глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"На сегодняшний день маленький, так скажем, отрезок Харьковской области [под контролем РФ] насчитывает около 25 населенных пунктов. <...> Если говорить о количестве населения, которое у нас там проживает, то это около 3 тыс. человек", - сказал он в эфире радиостанции "Радио России".

Ганчев обратил внимание на то, что с точностью называть число освобожденных населенных пунктов достаточно сложно, поскольку они находятся в так называемой "серой зоне", то есть на линии боевого соприкосновения, которая может сдвигаться в ту или иную сторону в результате позиционных боев.

По словам главы администрации, определенные положительные тенденции на линии фронта, проходящей через территорию Харьковской области, безусловно, есть. "Но достаточно много еще поселков, которые в приграничной зоне подвергаются ежедневному обстрелу", - добавил он.

Тем не менее, по его словам, ВС РФ ежедневно наносят серьезный урон украинским вооруженным формированиям. "Работает и артиллерия, и боевая авиация, то есть даже там, где они пытаются прорывать линию фронта, они получают серьезный отпор. И оставляют свои позиции, и очень многие сдаются в плен", - объяснил глава военно-гражданской администрации области.