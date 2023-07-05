5 июля, 18:15

Губернатор Белгородской области анонсировал изменения в составе правительства

По словам Вячеслава Гладкова, структура регионального правительства не статичная, она должна меняться в зависимости от задач

БЕЛГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков намерен в ближайшее время провести кадровые изменения в правительстве региона. Об этом он сообщил в среду во время прямого эфира, трансляция которого велась на его странице во "ВКонтакте".

"Кадровые изменения в правительстве будут в ближайшее время. Мы внесем изменение в структуру правительства. Буду брать на работу генерала с боевым опытом, потому что нам это крайне необходимо. Нам нужно усиление в этой работе, это абсолютно очевидно", - сказал Гладков.

По его словам, структура правительства Белгородской области не статичная, она должна меняться в зависимости от задач.

4 июля губернатор Белгородской области освободил от должности своего заместителя Константина Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекине и Новой Таволжанке. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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