Небензя обвинил Мониторинговую миссию ООН на Украине в ангажированности

Постоянный представитель РФ при ООН заявил, что она фактически находится под контролем Киева

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Мониторинговая миссия ООН на Украине, предоставляющая информацию о ситуации в стране секретариату ООН, является ангажированной и фактически находится под контролем Киева. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу детей в вооруженных конфликтах постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Боевые действия на Украине сопровождаются оглушительным потоком дезинформации, получаемой от ангажированной и фактически подконтрольной киевскому режиму Мониторинговой миссии ООН на Украине, и непроверенных данных, которые ООН должна была бы тщательно верифицировать во взаимодействии с затронутыми сторонами", - сказал он.

На прошлой неделе ООН представила от имени генсека Антониу Гутерриша доклад о детях в вооруженных конфликтах, в том числе на Украине. В нем Россия была внесена в список стран, якобы совершающих преступления против детей, а Украина - нет, хотя в докладе была приведена информация о гибели детей в результате действий украинских военных.