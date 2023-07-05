Пушилин: ВСУ пытаются пополнить силы на угледарском направлении из-за больших потерь

По словам врио главы ДНР, за последние сутки на этом направлении удалось несколько отодвинуть силы противника

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины пытаются доукомплектовать свои формирования на южнодонецком направлении, особенно у Угледара, где несут большие потери в ходе попыток контрнаступления, в одной из бригад, составлявших основу активных действий противника, осталось не более 40% личного состава. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в среду в эфире телеканала "Россия 24".

"На южнодонецком направлении, непосредственно угледарском направлении, противник не прекращает попыток контрнаступления, но несет очень серьезные потери. <…> По нашей информации, те две бригады, которые там были основой данных действий, сейчас выводятся на доукомплектование. В одной из них, по нашим данным, осталось личного состава не более 35-40%. По технике - огромное количество, в том числе Leopard, другая бронированная техника, которая была задействована на этом направлении, она была уничтожена", - сказал Пушилин.

Он добавил, что за последние сутки на этом направлении удалось несколько отодвинуть силы противника. "Неплохие продвижения - на 300 м противник был отодвинут, это очень хорошо в нынешних условиях, потому что противник пытается атаковать и контратаковать", - отметил он.

Ранее в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении Южной группировки войск за сутки были отражены девять атак противника, потери противника за сутки составили до 290 украинских военнослужащих, также были уничтожены три танка, боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и другая техника.