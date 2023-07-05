Небензя заявил, что США отказываются решать проблему вербовки террористами детей в Сирии

Постпред России при ООН призвал все страны выполнить обязательства по международному праву и предпринять шаги по репатриации детей своих граждан из зон вооруженных конфликтов

ООН, 5 июля. /ТАСС/. США отказываются решать проблему вербовки террористами несовершеннолетних в находящихся под американским контролем лагерях беженцев в Сирии. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме положения детей в ходе вооруженных конфликтов.

"Говоря о защите детей в конфликтах, нельзя не упомянуть о Сирии. Мы крайне обеспокоены положением детей на неподконтрольных Дамаску территориях - в Идлибе и на северо-востоке страны, - сказал Небензя. - На протяжении многих лет не решается катастрофическая ситуация в лагерях временно перемещенных лиц "Эль-Хоул" и "Рож" на северо-востоке страны".

"Правозащитные организации и спецпроцедуры Совета ООН по правам человека на протяжении длительного времени говорят о похищениях детей с целью вербовки, последнее такое заявление было 16 февраля этого года, - обратил внимание дипломат. - Оккупирующая держава США, под контролем которой находятся эти лагеря, отказывается решать проблему".

Постпред России призвал все страны выполнить обязательства по международному праву и предпринять шаги по репатриации детей своих граждан из зон вооруженных конфликтов.

Небензя также прокомментировал выпущенный недавно доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о детях в вооруженных конфликтах, отметив ангажированный характер составления списка так называемых сторон-нарушителей. "Например, в перечне не найти ни США, ни их союзников. Как будто не было кровопролитной череды их вторжений - Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия и Сирия, - указал он. - Государства коллективного Запада последовательно и систематически совершают действия, идущие вразрез с усилиями по предотвращению серьезных нарушений в отношении мирных жителей".