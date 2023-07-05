Пушилин: контрнаступление ВСУ не показало результатов, кроме уничтоженной техники НАТО

Врио главы ДНР не исключил новых провокаций Киева в преддверии саммита Североатлантического альянса

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Первый этап контрнаступления ВСУ не показал никаких существенных результатов, кроме больших потерь личного состава и уничтоженной техники, поставленной Украине странами НАТО, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"То пресловутое контрнаступление "очень серьезное", по крайней мере, первый его этап, не показал практически никакого результата, за исключением множества уничтоженной натовской техники и огромного количества потерь в личном составе", - сказал Пушилин.

При этом он отметил, что не исключает новых провокаций ВСУ в преддверии саммита НАТО 11-12 июля.

"Я абсолютно точно уверен, что от Украины нынешней можно ждать любого рода провокаций. Мы видим, что цена проведения саммита [НАТО] для Украины очень существенна, потому что, может быть, будут приниматься какие-то ключевые решения. <….> Показать-то что-то нужно перед саммитом, поэтому на опасные провокации, по нашему мнению, они могут пойти. Не дорожат они и людьми, поэтому, к сожалению, этого исключить нельзя", - подчеркнул Пушилин.