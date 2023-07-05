Россия заявила в СПЧ ООН о необходимости оказания помощи Сирии

Российская делегация также раскритиковала обвинения в адрес Дамаска со стороны международной комиссии по расследованию нарушений прав человека

ЖЕНЕВА, 5 июля. /ТАСС/. Сирийский народ нуждается в помощи в искоренении терроризма, восстановлении жилья, создании условий для возвращения беженцев. Об этом заявила в среду на 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве российская делегация, подвергшая критике голословные обвинения в адрес Дамаска со стороны международной комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии.

"Тяжелая ситуация в Сирии, вызванная многолетним конфликтом, разгулом терроризма и внешней агрессией, была дополнительно усугублена мощнейшим землетрясением в феврале. Сирийский народ нуждается в срочной помощи в преодолении вызовов, с которыми он сталкивается многие годы", - отметила в выступлении на сессии представитель делегации РФ Кристина Сукачева. "Необходимы искоренение терроризма, реабилитация гражданской инфраструктуры, восстановление жилого фонда, содействие развитию экономики, создание условий для возвращения беженцев", - подчеркнула она.

Вместо того чтобы уделять внимание этим вопросам, международная комиссия по расследованию "изыскивает возможности для оказания давления на Дамаск, тиражирует голословные обвинения в адрес Сирии и тех, кто реально помогает сирийцам", продолжила дипломат. Это свидетельствует о "политизированном подходе механизма, который призван быть непредвзятым и беспристрастным".

То, что комиссия льет воду на "политическую мельницу" стран Запада, подтверждается использованием в ее докладах термина "режим" в отношении легитимных сирийских властей, отметила представитель делегации РФ. Она выразила сожаление в связи с "отсутствием должного внимания к проблемам, которые реально служат препятствием на пути поощрения и защиты прав человека в САР". Речь идет об иностранной оккупации, поддержке незаконных вооруженных формирований внешними игроками, покровительстве террористам, санкциях, блокирующих все процессы восстановления, израильских ударах по гражданской инфраструктуре, политизации гуманитарного досье в целях поощрения сепаратизма и территориального раскола в САР. "Считаем такое поведение неприемлемым", - резюмировала российский дипломат.

53-я сессия СПЧ, начавшаяся 19 июня, продлится до 14 июля. В повестке форума ситуация на Украине, в Судане, Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле, Никарагуа и других странах, а также вопросы обеспечения права на образование, независимости судей, гарантий прав мигрантов и перемещенных лиц.