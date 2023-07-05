Львова-Белова: учителей следует подготовить к общению с детьми, чьи отцы погибли в СВО

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка призвала собрать имеющийся в России опыт по этой теме

МОСКВА, 5 июля /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила подготовить учителей к правильному общению с детьми, чьи отцы погибли в зоне проведения СВО. Об этом она заявила после посещения регионального фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Псковской области.

"Важная тема - корректное сообщение ребенку о гибели отца или его ранениях. Нужно сделать все, чтобы не травмировать психику ребенка, грамотно поддержать его в этот трудный момент. Стоит подготовить и школьных педагогов - научить, как правильно общаться с потерявшим папу учеником и с его классом. Чтобы все понимали, что погибший - герой", - написала она в своем Telegram-канале.

Львова-Белова отметила, что необходимо собрать имеющийся в России опыт по этой теме. "Знаю, что в ряде субъектов есть подобная практика. Обобщим ее и предложим Псковской области и тем регионам, у которых тоже есть такой запрос. Чтобы не допускать случаев некорректного поведения с детьми, которым сейчас особенно тяжело", - подчеркнула она.