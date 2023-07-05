Пушилин: ВСУ от Донецка не удается "отодвинуть" из-за выстраивания многолетней обороны

По словам врио главы ДНР, в течение восьми лет противник готовился к тому, чтобы удержать эти позиции и организовать на них отправную точку для захвата Донбасса

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Линию боевого соприкосновения вблизи Донецка и Макеевки, с которой ВСУ могут наносить удары по этим городам, длительное время не удается "отодвинуть" из-за многолетнего выстраивания противником эшелонированной обороны, заявил в эфире телеканала "Россия-24" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Почему не удается долгое время отодвинуть от Донецка от Макеевки [удары]? Безусловно, на этот вопрос, как бы нам ни хотелось, есть объяснение. Это многолетняя работа, которая проводилась [ВСУ] по укреплению у данных населенных пунктов. Имеется в виду укрепрайон противника, позиции, которые действительно выстраивали достаточно серьезно. Эшелонированная оборона выстраивалась не месяц и не два, а годами - весь тот период, когда шли переговоры [с 2014 года]", - сказал Пушилин.

Он отметил, что в течение восьми лет противник готовился к тому, чтобы эти позиции удержать и организовать на них отправную точку для захвата Донбасса.

"Это эшелонированная система обороны, которой занимались восемь лет. Это позволяет противнику удерживать позиции. Есть продвижение вперед, оно не настолько быстрое, как нам хотелось бы", - подчеркнул Пушилин.

Ранее власти Донецка сообщили, что в результате обстрелов Петровского и Кировского районов Донецка пострадали семь человек. Накануне в результате обстрелов Макеевки пострадали 68 мирных жителей.