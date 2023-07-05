Делегация России в СПЧ ООН указала на действие свыше 900 рестрикций в отношении Венесуэлы

Представитель делегации РФ Гузаль Хусанова заявила, что Москва приветствует открытость Каракаса "к конструктивному сотрудничеству с СПЧ и другими международными организациями"

ЖЕНЕВА, 5 июля. /ТАСС/. Вызовы, с которыми сталкивается Венесуэла в правозащитной сфере, обусловлены прежде всего односторонними санкциями США. В настоящее время в отношении Каракаса действуют свыше 900 незаконных рестрикций, заявила в среду российская делегация на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Россия приветствует "открытость Венесуэлы к конструктивному сотрудничеству с СПЧ и другими международными организациями", отметила в выступлении на сессии представитель делегации РФ Гузаль Хусанова. Вызовы, с которыми сталкивается эта страна, "обусловлены прежде всего введенными США односторонними санкциями". "В настоящее время в отношении Венесуэлы действуют свыше 900 незаконных рестрикций персонального и экономического характера, которые блокируют ключевые отрасли экономики и препятствуют осуществлению закупок товаров первой необходимости, медицинского оборудования и лекарств", - констатировала дипломат.

В Москве высоко оценивают "усилия Венесуэлы в деле обеспечения прав и интересов своих граждан в условиях значительных финансовых затруднений, вызванных санкциями". Несмотря на их разрушительные последствия для экономики, "власти практически в полном объеме реализуют меры социальной поддержки населения, в том числе материальной и продовольственной".

"Считаем недопустимым использование правозащитной тематики в качестве инструмента для раскачивания политической ситуации в Венесуэле под предлогом так называемой заботы о демократии", - подчеркнула представитель делегации РФ. По ее словам, в России убеждены, что "только венесуэльский народ может и должен решать судьбу своей страны, определять путь ее развития".