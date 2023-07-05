5 июля, 19:46

Медведев прокомментировал ситуацию с найденным в Белом доме кокаином

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампредседателя Совета безопасности РФ предположил, что наркотики могли предназначаться для Киева

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал факт обнаружения кокаина в Белом доме, предположив, что вещество могло предназначаться для "поставки" на Украину.

"В Белом доме был найден кокаин. Видимо, вместо [истребителей] F-16 киевскому дитятке приготовили успокоительное", - написал он в Twitter. Запись опубликована на английском языке.

По данным телекомпании CBS, белый порошок, предположительно кокаин, был обнаружен в кладовом помещении Белого дома, в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. Помещение находится в западном крыле здания, где также расположен Овальный кабинет, офисы чиновников администрации президента и обслуживающего персонала. В правоохранительных органах заявили CBS, что Секретная служба США проводит тщательное расследование, в ходе которого изучает записи с камер наблюдения и регистрационные журналы, чтобы определить, кто имел доступ в камеру хранения.

Как сообщал телеканал ABC News со ссылкой на представителя Секретной службы США, экспертиза подтвердила, что белый порошок является кокаином.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден знает о ситуации, Секретная служба ведет расследование. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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