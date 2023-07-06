Зампред правительства Забайкалья займет пост сити-менеджера Читы

За Инну Щеглову проголосовали 18 депутатов думы городского округа

ТАСС, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова займет пост сити-менеджера Читы. Решение принято большинством депутатов городской думы, проголосовавших на очередном заседании, сообщили в мэрии.

"Новым руководителем администрации города Читы избрана Инна Щеглова. За нее проголосовали 18 депутатов думы городского округа - большинство из присутствующих на заседании", - говорится в сообщении.

Также на пост сити-менеджера претендовали руководитель молодежного центра "Искра" Вячеслав Пальшин и бывший депутат гордумы Вячеслав Тамбовцев.

Первоочередные задачи на новом посту для нового сити-менеджера - подготовка Читы к зимнему отопительному сезону, решение вопросов с транспортным сообщением, озеленение города. "И у нас большие планы по реализации мастер-плана Читы, комплексного плана развития столицы Забайкалья", - сказала Щеглова журналистам.

Инна Щеглова работала в департаменте государственной службы занятости населения, занимала пост руководителя Государственной службы занятости населения Забайкальского края. В 2019 год была назначена министром труда и социальной защиты населения Забайкалья, в 2020 году - заместителем председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам.

Прежний сити-менеджер Читы Александр Сапожников в ноябре 2022 года уволился и в качестве военнослужащего отправился в зону специальной военной операции. Через полгода он вернулся в Забайкалье, прошел лечение в госпитале и собирается участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Забайкалья. Он вошел в список кандидатов от партии "Единая Россия".