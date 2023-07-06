Рогов заявил о возможном введении контингента НАТО на Украину после саммита в Вильнюсе

Председатель движения "Мы вместе с Россией" предположил, что в первую очередь их заинтересует Западная Украина

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Ограниченный контингент стран НАТО, в частности, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии может быть введен на Украину по итогам саммита альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом в четверг заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Ядерная провокация на Украине в планах Зеленского присутствует для того, чтобы попытаться продавить решение на саммите НАТО о введении ограниченного контингента оккупационных сил из Польши и прибалтийских республик. Это будет легализация оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной режиму Зеленского территории. В Офисе президента [Украины] такая формула активно обсуждается", - рассказал Рогов.

Говоря о территориях, на которые может быть введен такой контингент, Рогов указал, что польские элиты интересуются областями на Западной Украине. "В зависимости от жадности польских чиновников под так называемыми "восточными кресами" понимаются не только Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области, но и другие территории", - отметил Рогов.

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству BNS ранее заявил, что Украина на саммите НАТО получит предложения альянса, которые ее не разочаруют, но это не будут заверения о приеме в блок после прекращения военных действий.

В преддверии саммита НАТО Киев активизировал риторику о претензиях на вступление в альянс. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Украины в альянс во время конфликта невозможно и, что страны НАТО и Киев это понимают. По его словам, на саммите блока в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует вооруженные силы страны. В офисе президента также указывали, что Зеленский не поедет на саммит, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности. Это, по его словам, исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.