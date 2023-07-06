В ЛНР сообщили об усилении артобстрелов прифронтовых населенных пунктов со стороны ВСУ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что есть жертвы и разрушения объектов гражданской инфраструктуры

ЛУГАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на луганском направлении в зоне проведения специальной военной операции, усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР), находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом ТАСС сообщил в четверг подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На луганском тактическом направлении вооруженные формирования Украины усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов. Под огонь попадают населенные пункты Кременная, Рубежное, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Сватово и их окрестности", - сказал он, уточнив, что огонь ведется как из ствольной, так и реактивной артиллерии.

Марочко отметил, что целью ударов украинских войск становится гражданская инфраструктура. "К сожалению, есть жертвы и разрушения объектов гражданской инфраструктуры", - отметил собеседник.

Накануне Марочко сообщал ТАСС, что один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате обстрела ВСУ Кременной из 155-миллиметровых артиллерийских орудий. Позже врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что один из выпущенных ВСУ по Кременной снарядов разорвался на территории больницы.