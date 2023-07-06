В России открыли 50 общественных штабов по наблюдению за выборами

Председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод сообщил, что в штабы вошли более 500 политологов, правоведов, гражданских активистов, журналистов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Порядка 50 общественных штабов по наблюдению за сентябрьскими выборами в 2023 году начали работу в регионах России. Об этом сообщил ТАСС председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

"Ассоциация НОМ рекомендует общественникам вести мониторинг избирательного процесса на всех стадиях выборов, не ограничиваясь лишь периодом голосования и подсчетами голосов. С этой целью НОМ уже шестой год содействует созданию общественных штабов по наблюдению за выборами в регионах. В этом году открыто порядка 50 таких штабов", - сказал Брод.

По его словам, в штабы вошли сообщества независимых электоральных экспертов - более 500 политологов, правоведов, гражданских активистов, журналистов. "Уже началась подготовка общественных наблюдателей. Это сотни тысяч неравнодушных граждан, которые отстаивают законность выборов, профилактируют возможные нарушения и проблемы, ставят заслон фейкам", - сказал собеседник агентства.

Он отметил особое значение контроля за дистанционным электронным голосованием - "удобной и современной формой для голосования, география которой расширяется, завоевывает доверие избирателей". Брод добавил, что под общественным контролем будут и экстерриториальные участки, общественный контроль будет организован и в новых регионах.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.