В ДНР сформировали составы избирательных комиссий всех уровней

По словам председателя республиканского избиркома Владимира Высоцкого, в ДНР есть все необходимое оборудование для обеспечения функционирования ГАС "Выборы"

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Составы избирательных комиссий всех уровней сформированы в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил председатель республиканского избиркома Владимир Высоцкий.

"На территории республики сформированы составы избирательных комиссий всех уровней - участковых, территориальных. Все они правомочны, провели свои первые организационные заседания, для них определены границы территорий, на которые распространяются их полномочия", - сообщил он.

По словам Высоцкого, в распоряжении республиканского избиркома есть все необходимое оборудование для обеспечения функционирования государственной автоматизированной системы "Выборы".

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента республики) и 435 депутатов в муниципальных округах.