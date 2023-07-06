В ДНР заявили о готовности принять на выборах иностранных наблюдателей

Российские наблюдатели будут представлять избирательные объединения, а также общественные палаты России и ДНР

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Иностранных наблюдателей готовы принять на выборах в Народный совет и органы местного самоуправления Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил председатель республиканского избиркома Владимир Высоцкий.

"Иностранные (международные) наблюдатели аккредитуются ЦИК России. Мы готовы их принять при наличии соответствующей аккредитации", - сообщил он.

Формирования корпуса российских наблюдателей будет происходить в соответствии со статьей 30 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Наблюдатели будут представлять избирательные объединения, а также общественные палаты России и ДНР.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента республики) и 435 депутатов в муниципальных округах.