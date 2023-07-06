В ДНР заявили об уверенности в готовности всех служб обеспечить безопасность выборов

По словам председателя республиканского избиркома Владимира Высоцкого, во всех районах, находящихся под контролем органов власти России и ДНР, есть возможность обеспечить голосование

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия ДНР уверена в готовности всех служб обеспечить безопасность выборов. Об этом ТАСС сообщил председатель республиканского избиркома Владимир Высоцкий.

"Обеспечение безопасности - функция правоохранительных органов. Опыт такой работы в непростых условиях, сложившихся в республике, у них есть. Уверен, что безопасность членов избирательных комиссий и избирателей как в помещениях для голосования, так и при организации голосования вне стен участковых комиссий будет обеспечена должным образом", - сообщил он.

По его словам, во всех районах, находящихся под контролем органов власти РФ и ДНР, есть возможность обеспечить голосование. "Законодательство о выборах предлагает достаточный спектр средств, позволяющих проводить голосование, избегая одновременного скопления избирателей в одном помещении, - это и голосование в течение нескольких дней, и голосование вне помещения для голосования, и досрочное голосование", - пояснил Высоцкий.

По его словам, члены участковых комиссий готовы доехать с переносными ящиками для голосования в том числе и до избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местах.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут 90 депутатов Народного совета (парламента республики) и 435 депутатов в муниципальных округах.