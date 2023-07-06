Новосибирские депутаты сочли незаконной инициативу референдума о возврате выборов мэра

За решение признать проведение референдума не соответствующим законодательству проголосовали 44 депутата, 2 - против

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области признали вопрос о проведении референдума по возврату прямых выборов мэра, которые были отменены в феврале, не соответствующим законодательству. Такое решение было принято на сессии областного парламента в четверг.

"Рекомендовать Законодательному собранию Новосибирской области признать предлагаемый для вынесения на областной референдум Новосибирской области вопрос <…> не соответствующим требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статьи 4 Закона Новосибирской области от 25 мая 2004 года № 180-ОЗ "Об областном референдуме Новосибирской области", - говорится в пояснительной записке.

За решение признать проведение референдума не соответствующим законодательству проголосовали 44 депутата, 2 - против.

Ранее группа общественников выступила с инициативой о проведении референдума. Облизбирком дважды возвращал документы для доработки, они были приняты после третьего обращения. Далее они были направлены в заксобрание для проверки соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум, требованиям федерального и областного законодательства.

В феврале 2023 года депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли в двух чтениях закон об отмене прямых выборов глав областного центра и наукограда Кольцово. В апреле депутаты горсовета приняли решение о внесении соответствующих изменений в Устав города. Принятым заксобранием региона законопроектом предлагается изменить способ избрания глав городских округов Новосибирска и рабочего поселка Кольцово, установив единый подход, согласно которому, мэр избирается соответствующим представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию.

К началу 2018 года большинство административных центров и столиц российских регионов отказалось от прямых выборов мэров. Прямые выборы сохранялись до недавнего времени в Абакане, Кемерове, Новосибирске, Томске, Хабаровске и Якутске. 27 октября 2022 года областная дума Томской области приняла решение об отмене прямых выборов мэра Томска. Теперь градоначальника будет выбирать при помощи конкурсных процедур специальная комиссия.