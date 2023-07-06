Вершинин указал на сугубо коммерческий характер черноморской инициативы

Замглавы МИД РФ провел телефонный разговор с турецким коллегой Бураком Акчапаром

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с турецким коллегой Бураком Акчапаром подчеркнул сугубо коммерческий характер черноморской инициативы, далекий от заявленных гуманитарных целей помощи нуждающимся странам. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российского дипведомства.

"Собеседники провели развернутый обмен мнениями по вопросам обеспечения реализации стамбульских "пакетных" договоренностей от 22 июля 2022 года. С российской стороны были подтверждены принципиальные оценки о сугубо коммерческом характере черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия, далеком от заявленных гуманитарных целей помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, а также отсутствии каких-либо результатов по меморандуму Россия - ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта", - указали в МИД РФ.

Кроме того, стороны рассмотрели "задачи оказания комплексного международного гуманитарного содействия Сирии в свете истечения срока действия 10 июля профильной резолюции СБ ООН 2672".

Разговор состоялся 5 июля по инициативе турецкой стороны, уточнили в МИД РФ.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений из украинских портов на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму Россия - ООН ничего не сделано. 30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.