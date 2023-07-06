6 июля, 08:08
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что российские силы взяли один из укрепрайонов ВСУ в Марьинке под Донецком

По словам врио главы ДНР, на марьинском направлении ситуация остается напряженной

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Военнослужащие российских сил, действующих на марьинском направлении под Донецком, взяли один из укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг в эфире "Соловьев Live" сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Да, это, кстати, из последних достижений, то, чего долго не могли сделать. Но сейчас этот укрепрайон уже под нашим контролем", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о ситуации с укрепрайоном "Зоопарк".

При этом, по его словам, на марьинском направлении ситуация остается напряженной. "Но стараются ребята на контратаках ловить. Я думаю, ситуация должна все же наконец-то разрешаться, чтобы этот маленький населенный пункт освободить и двигаться дальше", - отметил Пушилин.

На другом направлении - краснолиманском - ВСУ, по словам Пушилина, не снижают количество атак. Тем не менее в этих условиях российские силы продвигаются вперед. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация