Пушилин заявил, что российские силы взяли один из укрепрайонов ВСУ в Марьинке под Донецком

По словам врио главы ДНР, на марьинском направлении ситуация остается напряженной

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Военнослужащие российских сил, действующих на марьинском направлении под Донецком, взяли один из укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг в эфире "Соловьев Live" сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Да, это, кстати, из последних достижений, то, чего долго не могли сделать. Но сейчас этот укрепрайон уже под нашим контролем", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о ситуации с укрепрайоном "Зоопарк".

При этом, по его словам, на марьинском направлении ситуация остается напряженной. "Но стараются ребята на контратаках ловить. Я думаю, ситуация должна все же наконец-то разрешаться, чтобы этот маленький населенный пункт освободить и двигаться дальше", - отметил Пушилин.

На другом направлении - краснолиманском - ВСУ, по словам Пушилина, не снижают количество атак. Тем не менее в этих условиях российские силы продвигаются вперед.