Лавров 13-14 июля примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН в Джакарте

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13-14 июля будет участвовать в мероприятиях по линии АСЕАН в Джакарте. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"13-14 июля в Джакарте глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в очередном совещании глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ)", - сказала она.