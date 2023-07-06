6 июля, 08:31,
обновлено 6 июля, 08:47

Лавров 13-14 июля примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН в Джакарте

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13-14 июля будет участвовать в мероприятиях по линии АСЕАН в Джакарте. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"13-14 июля в Джакарте глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в очередном совещании глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ)", - сказала она. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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