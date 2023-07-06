Захарова: РФ призвала Польшу ради памяти погибших в Волынской резне не поддерживать Киев

По словам официального представителя МИД РФ, совершаемые киевским режимом "преступления против жителей Донбасса, против русскоязычных не что иное, как попытка продолжить дело украинских националистов в годы Второй мировой войны"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Москва призывает Варшаву ради памяти погибших в Волынской резне перестать поддерживать киевский режим. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

"Без особой надежды на то, что нас услышат в Варшаве, призываем польские власти просто ради памяти погибших в страшной резне в Волыни наконец прекратить безоглядно поддерживать киевский режим", - сказала дипломат. "Совершаемые ими преступления против жителей Донбасса, против русскоязычных не что иное, как попытка продолжить дело украинских националистов в годы Второй мировой войны, - продолжила Захарова. - А если вы поддерживаете, чем вы лучше? Вы такими же становитесь, как те, кто убивал ваших предков тогда, в сороковые".

Дипломат обратилась к западным кураторам, покровителям киевского режима с вопросом о том, понимают ли они, кого вырастили на Украине. "Какого монстра в лице современных последователей волынских убийц вы взрастили и поощряете, - указала она. - Вы хоть отдаете себе отчет, что такие монстры никогда не бывают сыты?"

Захарова напомнила, что 20 мая польский МИД обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием принести официальные извинения за Волынскую резню. Извинений, по ее словам, так и не последовало.