Захарова прокомментировала планы вывоза реликвий из Киево-Печерской лавры на Запад

Они доказывают, что к Украине относятся как к колонии, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Планы вывоза реликвий из Киево-Печерской лавры на Запад доказывают, что к Украине относятся как к колонии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это традиция для колониальных держав, традиция бандитского отношения к национальному и культурному достоянию других стран, тех стран, которых они считают своими колониями. Безусловно, Украину они считают просто своей не вотчиной, а именно колонией", - сказала она.

По словам Захаровой, Запад традиционно похищает в разных уголках мира национальные ценности, а их музеи стали "хранилищами наворованного".

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО была достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Ватикана, Германии, Италии и Франции под предлогом "спасения от российских ракетных ударов". К настоящему моменту, отметили в пресс-бюро, проведена опись церковного имущества, выделены финансовые ресурсы для перевозки грузов в Европу, подготовлены автотранспортные средства, часть из которых оборудована рефрижераторными установками.