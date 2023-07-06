Захарова заявила, что действия сил правопорядка Франции должны оставаться в правовом поле

Официальный представитель МИД РФ добавила, что ситуация с протестами во Франции не должна ставить под угрозу безопасность на Европейском континенте

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Действия правоохранительных органов Франции на фоне уличных протестов должны оставаться в правовом поле. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министерство иностранных дел России выражает крайнюю озабоченность кризисной ситуацией и беспрецедентным ростом насилия во Франции. Это наглядно свидетельствует об усугубляющихся проблемах современного французского общества и о наличии в нем глубоких противоречий. Хотели бы подчеркнуть необходимость неукоснительного удержания действий правоохранительных органов в правовом поле, недопустимость любых форм полицейского насилия в отношении граждан, тем более если оно мотивировано этнической принадлежностью человека ", - отметила дипломат.

Она добавила, что ситуация с протестами во Франции не должна ставить под угрозу безопасность Европы. "Ситуация во Франции не должна угрожать безопасности на нашем общем Европейском континенте", - отметила дипломат.