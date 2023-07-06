Захарова прокомментировала стрельбу в аэропорту Кишинева

Она стала следствием фактического прекращения участия Молдавии в бюро по координации борьбы с организованной преступностью СНГ, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Стрельба в аэропорту Кишинева стала следствием фактического прекращения участия Молдавии в бюро по координации борьбы с организованной преступностью СНГ, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, линия Кишинева (в сфере безопасности - прим. ТАСС) уже имеет негативные последствия для граждан Молдавии. Недавние трагические происшествия в аэропорту Кишинева - прямое тому подтверждение. Это одно из последствий фактического прекращения участия страны в работе бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории государств - участников СНГ и отзыва молдавского представителя из данной структуры", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, не исключено, что, если бы Кишинев продолжал взаимодействовать с этой структурой СНГ и пользоваться ее базами данных, властям Молдавии удалось бы своевременно идентифицировать преступника. "А значит, избежать гибели граждан этой страны", - добавила официальный представитель российского МИД. "Однако молдавское руководство отказалось от подобной деятельности исключительно по политическим мотивам, - продолжила она. - А это эффективный механизм сотрудничества в рамках СНГ".

"Мало того, режим [президента Молдавии Майи] Санду продолжает упорствовать и идти этим странным, неэффективным и опасным для граждан Молдавии путем. Они ставят под угрозу безопасность собственного населения. Вот, собственно говоря, и цена. И она достаточно высокая за все эти эксперименты", - подчеркнула Захарова.