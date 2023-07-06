Захарова заявила, что РФ учтет намерение Финляндии ужесточить правила въезда для россиян

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на анонсированное финскими властями решение

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия учтет в политическом планировании намерение Финляндии вновь ужесточить правила въезда для россиян. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на анонсированное финскими властями очередное ужесточение режима въезда для россиян. "В числе очередных дискриминационных инициатив намерение обусловить под предлогом якобы имеющих место злоупотреблений въезд в страну россиянам, которые владеют в Финляндии недвижимостью, убедительным обоснованием необходимости личного присутствия при проведении, например, эксплуатационно-ремонтных работ. А въезд в целях получения образования только соискателям ученых степеней финских вузов", - указала она.

"Принимая подобные решения, в Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что подобное рвение Финляндии будет не только оценено в Брюсселе, в Вашингтоне и Киеве, оно будет учтено в Москве при планировании дальнейшей политики на финском направлении", - отметила Захарова.

По словам дипломата, действия Финляндии не связаны с СВО, они идут в русле американской идеологии. Захарова, в частности, напомнила о ситуации, связанной с российской дипсобственностью в США. "Точно также американцы отнимали нашу собственность, дипломатическую. Она с одной стороны была собственностью, которая принадлежала государству, в частности, в Нью-Йорке, а с другой стороны она имела дипломатический иммунитет. То есть как бы дважды была под охраной от произвольных действий местных властей. Так вот они, отбирая эту собственность, в том числе не дают до сих пор, а я напомню, отнимали они ее в 2016 году, возможности осуществлять не то что ремонтно-эксплуатационные работы, а даже посещать объекты нашей собственности", - указала она.

"Это урок для всех. Это урок к чему приводит это самое заигрывание с либеральной идеологией - приводит к либеральной диктатуре. Это урок для всех тех, кто многие годы не видел на Западе никаких изъянов, слепо следуя их курсу и веря, что там все по-другому и там настоящая свобода и настоящие гарантии частной собственности, неприкосновенности имущества и так далее", - резюмировала Захарова.