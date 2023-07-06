Внук Зюганова подал подписи муниципальных депутатов для регистрации на выборы мэра Москвы

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Член бюро московского горкома КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов лично подал в Московскую городскую избирательную комиссию подписи 112 депутатов муниципалитетов столицы из 110 необходимых для регистрации на выборы мэра, передает корреспондент ТАСС.

23 июня делегаты московского городского отделения КПРФ единогласно поддержали выдвижение Леонида Зюганова кандидатом в мэры Москвы. 27 июня депутат подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.