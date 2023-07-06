Захарова: всем, кто выполняет преступные приказы Зеленского, грозит суровое наказание

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что украинские вооруженные силы ежедневно совершают чудовищные преступления против жителей Донбасса и других приграничных с Украиной российских регионов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и представители киевского режима, выполняющие преступные приказы президента страны Владимира Зеленского, понесут суровое наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

"Предупреждаем всех, кто стоит на страже этого самого киевского террористического режима и участвует в его деятельности. Всех тех, кто реализует преступные приказы Зеленского, я уже не говорю о тех, кто их разрабатывает, каждого преступника, действующего в угоду нацистскому режиму и его западным покровителям, ждет суровое наказание в соответствии с законом", - указала она.

Захарова подчеркнула, что украинские вооруженные силы ежедневно совершают чудовищные преступления против жителей Донбасса и других приграничных с Украиной российских регионов. По ее словам, грубейшее нарушение норм международного гуманитарного права стало обыденностью для киевского режима. "Злодеяния неонацистов, совершенные в том числе в ходе боевых действий, не остаются безнаказанными. Следственный комитет РФ расследует каждое совершенное преступление", - указала дипломат.

"Настоятельно советуем всем, кого сейчас подталкивают к подобным действиям, мотивируют, зомбируют или у кого действительно лежит к этому сердце, <…> подумать о своем будущем и сделать единственно правильный выбор, пока не поздно сложить оружие и не участвовать в террористической деятельности Зеленского", - добавила она.