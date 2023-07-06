Захарова заявила, что Россия указала Швеции на недопустимость поддержки ксенофобских акций

Речь идет о таких акциях, как сожжение Корана

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Москва обращает внимание официального Стокгольма на недопустимость поддержки ксенофобских акций, таких как сожжение Корана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

"Официальный Стокгольм неоднократно говорил о свободе слова и о том, что никаким образом не будет порицать подобные выходки, и что все это является частью самовыражения, свободы слова, либерализма. <…> Еще раз обращаем внимание официального Стокгольма на недопустимость поддержки подобных ксенофобских акций", - подчеркнула дипломат, комментируя ситуацию с сожжением Корана в Швеции.

Акция в центре Стокгольма прошла с разрешения полиции Швеции на площади Медборъярплатсен 28 июня, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. На следующий день МИД прокомментировал, что "шведское правительство решительно отвергает акт исламофобии, совершенный отдельными лицами в Швеции" и что это "никоим образом не отражает мнение правительства Швеции".