Захарова: РФ продолжит привлекать внимание СБ ООН к поставкам западных вооружений Киеву

Официальный представитель дипведомства напомнила в этой связи о состоявшемся 29 июня заседании СБ ООН по поставкам вооружений на Украину

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы продолжим привлекать внимание международного сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к этой проблеме", - отметила она.

Официальный представитель дипведомства напомнила в этой связи о состоявшемся 29 июня заседании СБ ООН по поставкам вооружений на Украину, в ходе которого были представлены "факты использования киевским режимом западного оружия для нанесения ударов по гражданским целям в Донецке и осуществления диверсионных вылазок в Белгородской области", а также "свидетельства многомиллиардных вливаний средств американских налогоплательщиков в коррупционные схемы подпитки войны против РФ руками украинцев".

"Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на ответственность западных стран за срыв мирного урегулирования, их несоответствие статусу нейтральных государств вследствие проводимого курса на последовательную накачку киевского режима американским и европейским оружием, а также на превращение Украины, по сути, в собственную карманную частную военную компанию, - продолжила дипломат. - Западные члены СБ ООН во главе с представителями США в привычном для себя ключе пытались выставить РФ виновной в развязывании военных действий на Украине, начало которым было положено их же поддержкой антиконституционного государственного переворота в Киеве в 2014 году, а до этого нескольких раундов так называемых майданных бунтов".

Захарова обратила внимание также на то, что "остальные участники заседания, представляющие глобальный Юг, вновь озвучили твердый призыв к миру, которому во многом препятствует накачка Украины западным вооружением".