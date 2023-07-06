Россия не признает инициативу по климату ОБСЕ мероприятием организации

В постоянном представительстве РФ при организации сообщили, что Москва не будет принимать в участия в конференции

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Россия не признает инициативу по проведению так называемой Конференции высокого уровня по изменению климата мероприятием Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за нарушения ее регламента и не будет принимать в ней участия. Об этом заявили в четверг в постоянном представительстве РФ при организации.

"Данное мероприятие не может называться "конференцией ОБСЕ". Правила процедуры ОБСЕ четко оговаривают параметры созыва официальных мероприятий. <...> Организация так называемой Конференции ОБСЕ высокого уровня по изменению климата в обход упомянутых параметров является прямым нарушением Правил процедуры ОБСЕ", - говорится в комментарии постпредства, текст которого ТАСС предоставили в российской дипломатической миссии.

"По сути, это грубая и вредоносная попытка подменить профессиональный диалог и сотрудничество государств-участников в деле адаптации к изменению климата и смягчения его последствий <...>. Включение в повестку дня политизированных и конфронтационных тем противоречит букве и духу указанного решения. Россия не будет принимать участия в подобном сомнительном сборище. Любые отсылки к итогам состоявшихся в его рамках дискуссий будут ничтожны", - подчеркнули в постпредстве РФ при ОБСЕ.

Конференция пройдет в Вене 7 июля по инициативе генсека ОБСЕ Хельги Марии Шмид. В ней примут участие министры и спецпредставители по климату ряда государств организации, полный список участников не раскрывается. Процедуры ОБСЕ требуют, чтобы повестка всех связанных с организацией мероприятий согласовывалась всеми ее участниками. В противном случае они не могут называться "мероприятиями ОБСЕ".