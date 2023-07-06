6 июля, 09:59,
обновлено 6 июля, 10:13
Беспорядки во Франции

Посольство РФ во Франции не располагает данными об угрозе россиянам на фоне протестов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Посольство РФ во Франции не располагает данными об угрозе россиянам на фоне беспорядков в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Что касается жизни или имущества россиян, то данными об угрозе конкретно на этом направлении наше посольство во Франции и расположенные на территории Франции РЗУ (российские загранучреждения - прим. ТАСС) не располагают. Данные не поступали", - отметила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. 

Теги:
РоссияФранцияЗахарова, Мария ВладимировнаБеспорядки во Франции
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