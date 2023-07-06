6 июля, 10:00,
обновлено 6 июля, 10:10

Песков не подтвердил, что Лукашенко и Путин на встрече будут обсуждать тему ЧВК "Вагнер"

Пресс-секретарь президента России отметил, что точной даты встречи пока нет

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что на возможной встрече лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет обсуждаться тема ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина.

"Нет, пока я не могу сказать, какая будет повестка дня этих контактов, тем более что и точной даты пока нет", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, подтверждаются ли слова Лукашенко о том, что на встрече они с президентом России обсудят тему ЧВК "Вагнер", и будет ли эта тема основной. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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