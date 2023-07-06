6 июля, 10:01

Кремль не располагает данными о похищенной в Ираке гражданке РФ

Работа по защите интересов россиян за рубежом ведется по линии МИД, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работа по защите интересов россиян за рубежом ведется по линии МИД России. Так он ответил на вопрос журналистов о похищенной в Ираке израильтянке Елизавете Цурков, которая также имеет гражданство РФ.

"Нет, мы не располагаем такой информацией", - ответил он на вопрос, в курсе ли ситуации в Кремле. "Обязательно поинтересуемся в МИД, потому что меры по защите интересов обычно принимаются по линии наших дипломатических ведомств", - добавил Песков. 

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ИракРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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